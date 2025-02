La visita di Valditara al Galilei. Gli studenti interrogano il ministro: "A cosa serve studiare il latino?"

Forse delle domande così non se le aspettava neanche lui, nonostante le avesse precedentemente scelte e vagliate. Gli studenti delle scuole medie cittadine hanno rivolto al Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, intervenuto ieri pomeriggio a un incontro pubblico con il mondo della scuola presso l’istituto scientifico Galilei, una serie di quesiti basati sulle novità di prossima introduzione. Come lo studio obbligatorio del latino alle secondarie di primo grado a partire dal prossimo anno scolastico: "Come faremo a integrare studio del latino per molti nostri compagni che non conoscono nemmeno la lingua italiana?" ha chiesto candidamente un ragazzo. "Il latino è fondamentale per comprendere le radici della nostra identità culturale – la risposta del ministro – è una lingua logica e razionale. Purtroppo la dispersione scolastica tra gli studenti stranieri è oltre il 30%, dobbiamo contrastare questo fenomeno". "A cosa servirà studiare la Bibbia alla scuola primaria?" ha chiesto un’altra ragazza: "Non avrà una valenza religiosa – ha precisato Valditara – ma come strumento educativo trasversale, capace di arricchire l’insegnamento di più discipline". E ancora domande su che senso abbia studiare le poesie a memoria oggi e perché le valutazioni riguardino solo gli studenti e mai i loro docenti: "Dobbiamo puntare molto sulla formazione dei docenti – ha risposto – ad esempio abbiamo la figura del docente tutor, con un ruolo di maggiore responsabilità. La vera grande sfida è quella di personalizzare la didattica".

Valditara ha anche parlato della riforma legata al percorso "4+2" per gli istituti tecnici e professionali: in pratica gli studenti potranno diplomarsi un anno prima e accedere così in anticipo agli studi universitari, al mondo del lavoro o ad un percorso di specializzazione biennale dell’Its, per favorire l’incontro con il mondo delle imprese. "Stiamo ragionando per creare un campus legato a questa riforma proprio qui nelle Marche – ha rivelato il ministro – anche questo significa credere nel futuro dei nostri giovani". "Sono molto orgoglioso che nelle scorse ore sia anche stato varato il Tavolo contro il bullismo e il cyberbullismo – ha poi aggiunto – per promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusività".

A fare gli onori di casa, la dirigente scolastica Alessandra Rucci che ha fatto visitare al ministro diversi laboratori prima dell’incontro nell’aula magna, moderato dalla direttrice artistica del festival Popsophia, Lucrezia Ercoli. A portare i saluti anche l’assessore comunale alle Politiche Educative, Antonella Andreoli, la direttrice dell’ufficio scolastico regionale Donatella D’Amico, la deputata leghista Giorgia Latini. "Plaudiamo l’operato che rimette al centro del mondo scolastico lo studente attraverso una serie di novità ed innovazioni, non ultimo quello dell’educazione civica" ha dichiarato Andreoli, che ha anche ricordato il recente progetto "la Costituzione in classe" all’interno delle classi terze delle scuole medie. Infine ha consegnato a Valditara due volumi, uno sulla storia di Ancona ed uno su Luigi Vanvitelli e un medaglione con i caratteristici stemmi dorici.

Intanto fuori dal Galilei si è tenuto un presidio di protesta organizzato dalla Rete degli Studenti Medi Marche Udu Ancona e Metropolis: "Siamo qui per protestare contro i tagli all’istruzione pubblica – ha dichiarato la coordinatrice Angela Verdecchia – per una scuola accessibile e inclusiva. Speriamo che il ministro ci dia udienza". Così non è stato e Valditara ha concluso il viaggio ad Ancona con un incontro presso la sede della Lega accompagnato dall’assessora Andreoli.