La visita in Vaticano. Papa Leone conquistato dal Covo. Due milioni di spighe per fare Lourdes

Il Covo di Campocavallo di Osimo è tornato dal Papa. Ieri la benedizione in piazza San Pietro in occasione del pellegrinaggio per l’Anno Santo cui hanno preso parte monsignor Angelo Spina, arcivescovo di Ancona-Osimo, la sindaca Michela Glorio, don Luca Bottegoni, padre Domenico Spadafina e i frati di Campocavallo. Per ben sei volte, dal 1983 al 2019, il Covo, il capolavoro di spighe intrecciate che ogni anno riproduce un santuario diverso, ha varcato le porte del Vaticano per essere ammirato e benedetto dal Papa: San Giovanni Paolo II (tre volte, nel 1983, 1994 e 1996), Benedetto XVI nel 2008 e papa Francesco (due volte, nel 2014 e 2019). Tutti i pontefici hanno avuto parole di apprezzamento e di partecipazione viva. Tanta l’emozione, anche stavolta. "Non è la prima volta che incontro Papa Leone. Ha espresso grandissime parole di gratitudine ed è rimasto meravigliato dalla magnificenza del covo, non aveva mai visto nulla di simile. Ha benedetto il covo e il mondo che ruota attorno all’agricoltura, noi tutti e anche un quadro della Madonna di Campocavallo – ha raccontato il vescovo – L’ho ringraziato per il suo impegno per la pace, gli ho detto che gli vogliamo bene. Ha voluto una foto personale con il manufatto. E’ stato attento al nostro racconto, disponibile e molto colpito nel vedere il santuario di Lourdes riprodotto così magnificamente".

L’86esima edizione della Festa del Covo di Campocavallo, che si tiene ad agosto, quest’anno è stata dedicata infatti alla devozione della Nostra Signora di Lourdes, l’Immacolata Concezione, che ha visto la riproduzione del maestoso santuario a Lei dedicato nei luoghi delle apparizioni a Santa Bernadette, luogo di guarigioni miracolose e meta di milioni di pellegrini ogni anno. Per la realizzazione del Covo di Lourdes sono occorse circa due milioni di spighe di grano ed un lavoro certosino che ha visto impegnati per oltre sei mesi donne e uomini della parrocchia, che custodiscono gelosamente la nobile e preziosa arte dell’intreccio delle spighe di grano, destinata a creare questi maestosi capolavori di artigianalità artistica rurale, frutto della particolare devozione verso la Vergine Addolorata di Campocavallo.

La sindaca ha detto: "È stato un onore per me rappresentare la nostra città e far ammirare ad una piazza, gremita da fedeli di tantissime nazionalità diverse, il nostro Covo, che è vanto di Osimo. Abbiamo anche incontrato l’ex sindaco di Armstrong, città argentina con la quale Osimo è gemellata da tanti anni, e che ha la maggior presenza di cittadini di origini marchigiane. Incontrare Sua Santità in una piazza San Pietro così festosa, sentirlo così accogliente e vicino alle nostre emozioni, incuriosito e affascinato dal Covo, è stata una esperienza impagabile". Il 7 dicembre sarà trasferito in visita proprio a Lourdes, davanti alla grotta.

Silvia Santini