La Visitazione di Lorenzo Lotto restaurata grazie all’Art Bonus

Restaurata grazie all’Art bonus, ma anche a un importante contributo comunale (18mila euro), "La Visitazione", una delle tele lottesche custodite nella pinacoteca civica di Palazzo Pianetti, ma che negli anni ha ‘girato’ per diversi musei e mostre. Il restauro effettuato da Francesca Pappagallo, che ha lavorato alla preservazione di tutte le altre opere del maestro veneto presenti in città, sarà presentato domani alle 18 nella pinacoteca. Parteciperà anche Tommaso Castaldi, funzionario storico dell’arte della soprintendenza. A finanziare il "l’attuale gesto di mecenatismo che recupera un’opera dal forte valore identitario per la città", per dirla con il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, sono stati Intesa San Paolo per 4mila euro e Tre Valli Cooperlat, per 3mila su un totale di 25mila. La tela era stata realizzata per uno degli altari della demolita chiesa di San Francesco al Monte degli Osservanti, che sorgeva dove si trova la casa di riposo di via Gramsci. "Il restauro – evidenzia Francesca Pappagallo – ha messo in evidenza un inconsueto ottimo stato di conservazione del dipinto, se si fa eccezione per le moltissime macchie ed estese spuliture. L’opera presentava un notevole allentamento della tela della pala".