La vita di Loccioni, il romanzo di un uomo cresciuto su una stalla

Nato e cresciuto "sopra una stalla", ha dato vita a Rosora ad una delle imprese marchigiane più innovative nell’ambito dei sistemi di misura e controllo per migliorare qualità, sicurezza e sostenibilità di processi e prodotti. La storia imprenditoriale di Enrico Loccioni, classe 1949, raccontata nel libro "La terra e le idee. Enrico Loccioni e l’impresa come bene comune" di Mario Bartocci (Desiderio Editore, 2025). Il volume sarà presentato domani al Salone del Libro di Torino, presso lo stand della Regione Marche al Lingotto.

Loccioni fondò nel 1968, insieme alla moglie Graziella, l’impresa specializzata in sistemi automatici di misura della qualità dei prodotti e dei processi industriali. Con clienti in tutto il mondo, è un polo di innovazione tecnologica e della transizione energetica, cuore, tra l’altro, di una serie di progetti green quali la LEAF Community, prima micro-grid energetica in Italia dove si produce più energia pulita di quanta se ne consumi, situata intorno allo stabilimento lungo la valle del fiume Esino.

Il libro "racconta la storia e l’anima dell’impresa marchigiana che da una stalla in campagna ha conquistato il mondo. Un racconto, quasi un romanzo, che attraversa la storia personale di Enrico Loccioni.