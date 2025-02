La vita e le canzoni di Amy Winehouse. sul palco del Clitunno

La musica e la tragica storia di un’incredibile voce soul sono protagoniste al Teatro Clitunno. Questa sera alle 21 va in scena “Amy Winehouse. L’amore è un gioco a perdere” di e con Melania Giglio (nella foto) nel ruolo dell’indimenticabile cantante e con Marco Imparato nel ruolo di Tyler James, chitarre e voce, Lorenzo Patella in quelle di Andrew Morris, chitarre, corno francese e voce con la regia di Daniele Salvo e i costumi di Daniele Gelsi. Le canzoni che si durante saranno quindi rigorosamente eseguite dal vivo da “Back to black” a “Rehab”, da “You know I’m no good” a “Love is a losing game” e molte altre.

Lo spettacolo ripercorre una giornata pazza ed eccitante vissuta dalla cantante nel suo appartamento a Londra con le persone a lei più vicine, attraverso una telefonata nella notte, un risveglio elettrizzante con una notizia incredibile e il tragico epilogo. “Amy Winehouse. L’amore è un gioco a perdere” rientra nella stagione “Atto III“ realizzata da Tec – Teatro al Centro, biglietto a 18 euro l’intero e 15 il ridotto, prevendite online su VivaTicket.