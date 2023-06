La vittoria del centrodestra? Tutto molto semplice

Se qualcuno volesse avere un indizio sul perché il centrosinistra ha perso le elezioni ad Ancona basterebbe che si facesse un giro nel quartiere Adriatico, ‘il rio’ della fettina’, come è simpaticamente soprannominato, e magari anche nel non lontano quartiere di Pietralacroce. Non che questo sia il motivo principale per cui dopo trent’anni il Pd e i suoi predecessori hanno lasciato l’amministrazione della città al centrodestra. Ma sicuramente, facendosi questa ‘passeggiata’ in quello che dovrebbe essere il quartiere meglio tenuto della città (insieme al centro storico, naturalmente) ci si renderebbe conto di come il famoso ‘degrado’ non sia un’invenzione giornalistica, o un argomento da tirare fuori quando non ci sono altre grosse notizie in giro. Il fatto è che in ogni punto del quartiere Adriatico c’è qualcosa che non va. Lasciando per un attimo da parte le buche nelle strade, che manco a dirlo abbondano, sono da segnalare i marciapiedi a pezzi, soprattutto i cordoli, la vegetazione lasciata crescere a dismisura, la sporcizia, le scritte sui muri, interi pezzi di cemento abbandonati ai lati della strada, come quelli dei cordoli che circondano gli alberi, alcuni dei quali sono stati tagliati, e i monconi, così come il cemento, mettono a rischio le gomme delle macchine in sosta. Espressione da usare con cautela, ‘macchine in sosta’, perché nel quartiere i posti a disposizione dei residenti sono sempre di meno. Chissà perché il centrosinistra ha perso...

Paolo T., Ancona