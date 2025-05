La voce degli ambulanti. Fiera, già buona la prima: "Peccato per gli spazi vuoti. E i costi sono troppo alti"

Fiera di San Ciriaco presa d’assalto: gente ovunque, parcheggi impossibili da trovare nelle vie limitrofe. Il ponte del primo maggio, le scuole chiuse al pari di tanti uffici, e l’estate giunta all’improvviso hanno fatto il resto. A spasso tra le bancarelle, in mezzo ai colori e ai profumi della fiera si incontrano tanti giovani, altrettante famiglie, come pure molti anconetani che hanno approfittato del clima particolarmente propizio per uscire di casa e riscoprire la fiera del santo patrono, per trovare l’occasione per fare qualche acquisto. Con l’auto rigorosamente a casa, però, perché trovare un posto in centro ad Ancona, in questi giorni, è davvero complicato. D’altra parte è la fiera "da mare a mare", come l’ha chiamata l’amministrazione comunale che quest’anno ha suddiviso l’appuntamento in tre eventi diversi, per zona e per merceologia: la parte della fiera tradizionale è ospitata come ogni anno in viale della Vittoria, il mercatino artigiano e la campionaria si trovano tra corso Garibaldi e piazza Cavour, lo street food in piazza Pertini. Anche la novità della gestione di Ancona Servizi sembra essere stata assorbita dalla fiera senza particolari intoppi, a parte qualche spazio vuoto. In generale la novità principale, comunque, è quella della presenza dei turisti. E gli ambulanti sono quasi tutti soddisfatti: "I primi giorni sono cominciati bene, ma non c’è poi così tanta gente – dice Giuseppe Dell’Entice –, gli anni scorsi non c’ero, francamente mi aspettavo di più". "Tutto sommato non è cambiato granché con Ancona Servizi – aggiunge Giampaolo Malavolta – a parte il fatto che qui in fondo al viale ci sono rimasti degli spazi vuoti. La fiera sta andando discretamente, anche per il bel tempo che ci sta aiutando. Ma sottolineo una nota dolente, che tutti vorrebbero dire ma che non dicono: ci troviamo in un momento di difficoltà, e gli ambulanti non possono sorreggere spese così elevate, con la situazione attuale spendere 200 euro al giorno per il nostro posto è troppo: quanto dovrebbe incassare una bancarella per riuscire a guadagnarci? Non ci sono più i margini per poter andare avanti con questi costi. Nelle altre fiere sono più o meno gli stessi, questo forse costa un po’ di più ma è un capoluogo di regione. Il discorso andrebbe affrontato un po’ ovunque. Perché noi ci troviamo in un mare di guai". "La fiera è cominciata discretamente – spiega Ivo Mazza –, finora è venuta molta gente, anche molti turisti, che sono poi quelli che acquistano di più. Il primo maggio sono rimasto davvero sorpreso nel vedere così tanta gente da fuori regione, dal nord, da Roma. Il tempo ci sta aiutando, la gestione ad Ancona Servizi non ha cambiato nulla, io sono tra quelli che hanno dato una mano anche a fare i segni per le postazioni". "Il trend di questi giorni è positivo – conferma Mauro Tortora – tutto procede per il meglio anche grazie alle condizioni meteo, anche se nei prossimi giorni confidiamo in qualcosa in meglio, come affluenza di gente. Da vent’anni siamo alla fiera, peccato soltanto che quest’anno ci siano tanti spazi vuoti".