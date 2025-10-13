La Yuasa fa sua la finalina contro la Lube

YUASA BATTERY

YUASA GROTTAZZOLINA: Magalini 13, Cubito ne, Vecchi ne, Falaschi 2, Stankovic, Pellacani 7, Petkov 7, Petkovic ne, Fedrizzi 14, Marchiani ne, Koprivica ne, Tatarov 28, Marchisio (L). All. Ortenzi.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: D’heer 3, Gargiulo ne, Loeppky 8, Orduna 1, Bisotto (L), Balaso (L) ne, Boninfante 4, Poriya 19, Nikolov ne, Kukartsev 15, Podrascanin 4, Bottolo ne, Duflos-Rossi 9, Tenorio 12. All. Medei.

Arbitri: Mochi e Totò.

Parziali: 25-15, 21-25, 22-25, 25-22, 19-17

Note: durata set 22’, 25’, 28’27’, 20’. Totale 2h 2’. Yuasa: errori servizio 18, ace 1, muri 10, attacco 55%, ricezione 43% (27%). Lube: errori servizio 30, ace 6, muri 10, attacco 45%, ricezione 48% (27%). Spettatori: 2.500.

La finalina della "Jesi Volley Cup" è stato il preludio della sfida che ci sarà lunedì prossimo (20 ottobre, ore 20.30) all’Eurosuole Forum di Civitanova per la prima giornata di regular season di Superlega. E alla fine, dopo una gara tiratissima, l’ha spuntata la Yuasa Battery aggiudicandosi così il terzo posto. La Cucine Lube, dopo un inizio da dimenticare, e con i finalisti iridati a riposo, ha ritrovato pian piano il bandolo della matassa, ma ha poi peccato in fatto di lucidità nel finale del quarto set, sprecando pure la palla della vittoria al tie break. La Yuasa è sembrata una formazione mai doma, trascinata dal vice campione del mondo Tatarov, top scorer con 28 punti.

Nelle file di Grottazzolina in doppia cifra anche Fedrizzi (14) e Magalini (13). Sul fronte Lube, invece, si sono fatti apprezzare Poriya (19 punti con 1 ace) e Kukartsev (15 punti, di cui 2 a muro). Bella prova anche quella di Tenorio con 2 ace e 5 muri. I biancorossi hanno forzato molto il servizio, commettendo 30 errori (a fronte di 6 ace contro l’unico della Yuasa). Infine, avvincente il duello a muro tra le due formazioni (10-10).

La Lube ha schierato Boninfante al palleggio, i tre schiacciatori Loeppky, Poriya e Duflos-Rossi, i centrali D’heer e Tenorio, Bisotto libero. Per la Yuasa sono scesi in campo Falaschi in cabina di regia e Tatarov bocca da fuoco, in banda Magalini e Fedrizzi, al centro Pellacani e Petkov, libero Marchisio. Dunque, coach Medei non ha utilizzato gli azzurri campioni del mondo, né il bulgaro Nikolov.

"Ho deciso di dare spazio a tutti - ha detto a fine gara - perché credo che avessero bisogno di trovarsi in campo in partite ufficiali. E penso che anche i giocatori reduci dal Mondiale abbiano un po’ subito un calo di energie. Le aspettative sono alte su di noi e dobbiamo riuscire a sviluppare il nostro gioco anche in condizioni non perfette; questo è stato il tema del torneo". Molto emozionante comunque è stato il siparietto finale in cui sono scesi in campo, tra gli applausi del pubblico del "PalaTriccoli", i cinque campioni della Nazionale italiana presenti al torneo: Balaso, Bottolo, Galassi. Gargiulo e Pace (foto a sinistra).

Mauro Grespini