"La zona 30: così si ripensa la nostra città"

L’avvocato Tommaso Rossi di Ancona, membro del comitato tecnico scientifico della Fondazione Michele Scarponi, e Marco Scarponi, segretario della fondazione, sono stati in audizione alla IX commissione Trasporti della Camera, per una relazione di proposte e critiche al ddl Salvini sulla sicurezza stradale. Velocità moderate e strade più sicure come sollevato dal Carlino sono da tempo nell’interesse di Rossi.

Cos’è una zona 30?

"Non è solo una città che adotta un limite di velocità, è un modo di ripensare la città, concependo lo spazio urbano in modo da mettere al centro le persone e l’ambiente, rendendolo più vivibile, sicuro e sostenibile. Questo comporta un ripensamento della mobilità in due zone: da un lato le strade principali, che incanalano il flusso del traffico urbano; dall’altro le strade di quartiere, dove sono le persone a doversi muovere e non soltanto le automobili. Si tratta di un riequilibrio dello spazio pubblico che mette al centro le persone e non le auto. Più sicurezza significa più bellezza delle città che diventerebbero un luogo condiviso".

Bisognerà andare più piano? "La città 30 non rallenta chi ha davvero necessità di usare l’auto, anzi. La media oraria nelle maggiori città italiane è inferiore ai 20 kmh. Certo le auto in determinati momenti andranno più piano ma potranno mantenere una velocità più stabile, senza continui stop and go. Riducendo il traffico veicolare e andando tutti a 30 kmh, nei momenti di maggiore ingorgo addirittura si potrà avere una velocità maggiore. Considerate che più del 50 per cento dei tragitti che facciamo in città è inferiore ai 5 chilometri tutti coloro che devono coprire tragitti brevi potrebbero farlo in sicurezza, con altri mezzi come biciclette o monopattini".

Anche Ancona che ha continui saliscendi?

"Basta utilizzare biciclette a pedalata assistita, andare a piedi, o utilizzare maggiormente i mezzi pubblici, pretendendo che siano adeguati, sia per numero di corse che per qualità dei mezzi. Tutta Europa ha città 30, da noi si potrebbe iniziare a sperimentare zone 30, migliorano la qualità della vita".

