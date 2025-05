"La zona dei giochi va sistemata"

Simone Amicucci porta a spasso il suo cane nella pineta, pronto con tutto ciò che serve a raccogliere gli escrementi. E frequenta il Passetto anche in altri orari: "Capito qui due o tre giorni alla settimana, abito vicino. Vengo con il cane, ma anche con gli amici o con la mia ragazza. La zona dove ci sono i giochi è un po’ lasciata a se stessa, ormai da tantissimi anni. Ma per il resto la Pineta sta a cuore alla città come all’amministrazione comunale, quest’anno dopo il forte vento che ha fatto cadere degli alberi, sono stati prontamente sostituiti. E’ una zona cui i frequentatori fanno molta attenzione, ci giocano tanti bambini, ci vengono le famiglie, anche i proprietari di cani seguono le regole, cane sempre e rigorosamente al guinzaglio, anche se è il più buono del mondo se lo lasci libero può spaventare qualcuno".