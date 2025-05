La zona San Martino ripulita dal degrado

Il Comune in zona San Martino per cancellare degrado e abbandono grazie a una consigliera. Mercoledì scorso, durante la seduta del consiglio comunale, due interrogazioni avevano riguardato l’area dove dovrebbe sorgere il parcheggio San Martino, tra l’omonima via e via Oberdan. Una delle due interrogazioni riguardava il degrado assurdo attorno al rudere dell’ex caserma dei carabinieri che dovrebbe essere demolita per lasciare posto al parcheggio. L’interrogazione era della consigliera di maggioranza Francesca Bonfigli (Fratelli d’Italia) che su quel tema si è spesa moltissimo nelle ultime settimane. Due giorni dopo la discussione in aula con l’assessore Stefano Tombolini il personale inviato dal comune di Ancona ha risolto il problema tagliando via tutte le erbacce che circondavano il sito che, nonostante resti pericolante e in abbandono, adesso non presenta più una vera e propria foresta malsana. Una situazione presente da anni e in continuo peggioramento, con i residenti stanchi di dover condividere con quella vergogna che provocava anche problemi di igiene vista la presenza di ratti e insetti. La tenacia della Bonfigli (che non è una delle consigliere delegate dalla giunta comunale) e la raccolta della richiesta urgente da parte dell’assessorato alle manutenzioni hanno fatto sì che a strettissimo giro di posta il problema fosse risolto. Adesso avanti con la progettazione del parcheggio san Martino da parte dell’amministrazione comunale e di Ancona Servizi per realizzare circa 100 posti auto con un costo di oltre 4 milioni di euro.