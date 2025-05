La Ztl diventa operativa: "Valorizziamo il centro"

Sarà attiva da lunedì la zona a traffico limitato nel centro storico di Fabriano, operativa tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24. E anche a Cerreto d’Esi prenderà presto avvio. A Fabriano l’area interessata comprende piazza del Comune, corso della Repubblica nella parte bassa fino alla corrispondenza con via Corridoni (circa civico 6), tratto di via Leopardi (dal civico 5 al 2), via del Poio, piazza Papa Giovanni Paolo II, Largo Bartolo da Sassoferrato e via Verdi. Ogni transito non autorizzato sarà automaticamente sanzionato. Durante il periodo iniziale, la Polizia locale sarà presente nei pressi dei varchi per monitorare la fase di avvio, supportare i cittadini e fornire chiarimenti. Il transito veicolare all’interno della ztl è vietato a tutti i mezzi, in ogni fascia oraria, con poche eccezioni.

E’ consentito il transito ad esempio a medici in visita domiciliare urgente, a veicoli impiegati per matrimoni e funerali celebrati nel centro storico, a mezzi per il trasporto di materiali di scena destinati al teatro Gentile, a commercianti ubicati nelle zone interessate dalla ztl e corrieri diretti verso esercizi commerciali con sede nella ztl (nei giorni feriali dalle 9 alle 13) e a ospiti di strutture ricettive. I residenti e affittuari possono transitare tutti i giorni, dalle 7 alle 14, per accedere alla propria rimessa o effettuare carico e scarico nell’abitazione. Ogni abuso o uso improprio delle autorizzazioni sarà sanzionato ai sensi di legge e potrà comportare la revoca del permesso.

"L’attivazione della ztl – dichiara il sindaco Daniela Ghergo – rappresenta un passaggio importante nel percorso di riorganizzazione e valorizzazione del centro storico. La regolamentazione degli accessi attraverso varchi elettronici non solo contribuisce a migliorare la sicurezza urbana, ma favorisce anche una mobilità più ordinata e sostenibile, promuovendo il rispetto degli spazi pubblici e una maggiore qualità dell’ambiente urbano".

A Cerreto d’Esi avrà un unico varco elettronico posto in prossimità dell’intersezione di via della Repubblica con via XXIV Maggio. In questi giorni è stata installata la segnaletica. "Il varco elettronico – dice l’assessore Stefano Stroppa – è munito di segnaletica di preavviso con uno schermo grafico a colori indicante la possibilità o meno dell’attraversamento e di sistema telematico di controllo per contrastare gli accessi da parte dei veicoli non autorizzati per l’accertamento delle violazioni". L’introduzione del provvedimento avrà un periodo di prova, di una durata da definire, in cui saranno accertate le violazioni: verranno notificate ma senza essere sanzionate.