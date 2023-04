"La Ztl non va bene Nuova viabilità"

Le emissioni di gas nocivi da traffico urbano insieme a quelle delle attività portuali sono la causa maggiore dell’inquinamento dell’aria in città ed è quindi necessaria una drastica riduzione del traffico di veicoli a combustibile fossile.

Tuttavia, ritengo che attualmente l’utilizzo dello strumento della ZTL non sia adeguato per la nostra città, poiché a seguito di confronti con le varie anime che compongono il tessuto cittadino (residenti, commercianti e dipendenti degli uffici pubblici) non siamo riusciti a trovare un punto di accordo su questa modifica.

Restiamo fermamente convinti che occorra un’alternativa che parta dal miglioramento della viabilità, con l’introduzione di sensi unici in alcune vie del centro storico, per ridurre i rallentamenti che causano un eccesso di emissioni.

A tal proposito proponiamo che alcune delle attuali vie del centro storico, in cui sono già presenti parcheggi, vengano adibite alla ‘sosta veloce’ fino al massimo di due ore. Non è una idea nuova, avviene già con ottimi risultati in diverse città del nostro Paese, ad esempio Verona; ciò avrebbe una benefica ricaduta anche sulle attività commerciali.

Un intervento che invece riteniamo urgente è la rivisitazione del sistema di Trasporto Pubblico Locale con investimenti per migliorare il parco veicoli elettrici di Conerobus e l’aumento del numero delle corse, soprattutto notturne da e verso il centro per garantire, anche ai circa 8000 residenti delle frazioni un servizio capace di disincentivare l’utilizzo di automobili.