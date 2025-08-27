L’abbraccio a Sofia: "Torna dove tutto iniziò. E’ una palestra di vita"

di Angelo Campioni

Il futuro riparte da Fabriano: il ritorno di Sofia Raffaeli dove tutto è cominciato. Dopo aver conquistato, ancora una volta, il mondo con il suo talento e la sua determinazione, Sofia Raffaeli è pronta a tornare nella città dove il suo sogno è nato.

Qui, nel cuore delle Marche, la ginnastica ritmica non è solo una disciplina sportiva, ma un vero e proprio laboratorio di eccellenza, riconosciuto a livello internazionale. A parlare del futuro di Sofia – e della Ginnastica Fabriano – sono Angela Piccoli e Giuseppe Cocciaro, figure chiave di una realtà che ha saputo formare campionesse e trasmettere valori. Dalle prossime sfide internazionali alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, passando per il ruolo strategico delle strutture, del team tecnico e del sostegno delle istituzioni, il messaggio è chiaro: Fabriano non è soltanto il punto di partenza, ma anche il luogo ideale da cui continuare a sognare in grande.

"Sofia, a meno di sviluppi imprevisti, dopo un breve e meritato periodo di vacanza tornerà ad allenarsi a Fabriano, al PalaCesari: lo stesso luogo dove ha mosso i primi passi nella danza e ha spiccato il volo verso traguardi che un tempo sembravano impensabili, diventando una ginnasta di livello internazionale. Una vera ‘star’, come lo è stata Federica Pellegrini nel nuoto o altri grandi nomi dello sport italiano".

Così Angela Piccoli, presidente della Ginnastica Fabriano, e Giuseppe Cocciaro, direttore tecnico, due figure che, con passione e competenza, hanno saputo guidare tante atlete ai vertici della ritmica mondiale, sia nella squadra delle Farfalle sia in ambito individuale.

"La Ginnastica Fabriano, in piena sinergia con la Federazione, le Fiamme Oro e Sofia stessa, deciderà a breve il nome della nuova allenatrice che la accompagnerà fino alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, passando per i prossimi Mondiali ed Europei. Lavoreremo tutti insieme, come sempre, per individuare la soluzione migliore per la nostra atleta di punta, senza dimenticare il valore e il percorso di tutte le altre ginnaste del nostro vivaio".

Un impegno condiviso anche con le istituzioni locali: "Abbiamo già avviato un dialogo con l’Amministrazione Comunale, che – come sempre – si è dimostrata disponibile a mettere a disposizione le strutture adeguate per permettere alle nostre atlete di allenarsi al meglio. La ginnastica ritmica è una disciplina complessa, che richiede ambienti altamente specializzati per crescere ed eccellere. E Fabriano, in questo senso, è pronta".

Il bilancio della società, dopo l’ennesima impresa mondiale di Sofia, è più che positivo: "Siamo molto soddisfatti del percorso di Sofia Raffaeli, che anche quest’anno – nonostante i numerosi cambiamenti – siamo riusciti a riportarla sul tetto del mondo. È stata una stagione complessa, ma la determinazione e la forza del gruppo hanno fatto la differenza".

Il PalaCesari, oggi ribattezzato la "casa della ginnastica mondiale", ha visto crescere e brillare atlete straordinarie: "In questa palestra si sono formate ginnaste come Cantaluppi, Baldassarri, Raffaeli, Centofanti e tante altre giovani promesse che hanno dato – e continueranno a dare – lustro alla nostra città e all’Italia. La Ginnastica Fabriano è e resterà ancora per molti anni una vera palestra di vita, dove le nuove generazioni potranno coltivare i propri sogni attraverso una disciplina tanto affascinante quanto impegnativa".

Fabriano non è solo una città. È una scuola di vita, un simbolo di eccellenza sportiva, un punto di riferimento per l’intero movimento della ginnastica ritmica. Le parole della presidente Angela Piccoli e del direttore tecnico Giuseppe Cocciaro raccontano un progetto che va oltre i risultati, oltre le medaglie: un progetto fatto di persone, visione, dedizione. Con Sofia Raffaeli, punta di diamante di una generazione straordinaria, e con il sostegno della Federazione, delle Fiamme Oro, delle istituzioni locali e di uno staff tecnico appassionato, la Ginnastica Fabriano guarda al futuro con ambizione e responsabilità. Perché da qui, da una palestra di provincia diventata "casa della ginnastica mondiale", si continua a scrivere la storia. E chissà: magari, il prossimo capitolo sarà proprio quello a cinque cerchi.