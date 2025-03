"L’abilità è dare l’idea di leggere nel pensiero"

Sei tra i più giovani e premiati illusionisti italiani sono pronti a meravigliare il pubblico con i loro ‘numeri’ che lasceranno il pubblico sbalordito.

Accadrà questa sera (ore 21) al Teatro delle Muse di Ancona, dove arriva la nuova versione dello show ‘Incanti’, scritto e diretto dal campione italiano di mentalismo Andrea Rizzolini, capace di lasciare a bocca aperta gli spettatori indovinandone i sogni con una manciata di indizi.

Con lui saliranno sul palco Dario Adiletta, uno ‘sciamano’ capace di dominare l’acqua; Piero Venesia, personaggio ‘fantozziano’ perseguitato da una nuvola; Francesco Della Bona, con la sua capacità di controllare il tempo; Niccolò Fontana, che regala la vita a un automa apparentemente inerte; Filiberto Selvi, il quale rivisita la storia di Re Mida interpretando un romantico violinista di strada che cerca di vivere della sua musica.

Rizzolini, cominciamo dai sogni. Come si fa a ‘indovinarli’?

"Posso dire in generale che le persone sognano più o meno le stesse cose. E’ impressionante quanti sogni identici ci siano: volare, cadere nel vuoto, essere inseguiti da qualcuno senza potersi muovere, voler gridare e non poterlo fare. L’altra cosa interessante è che ogni luogo ha dei sogni ricorrenti. Jung parlava di inconscio collettivo. In Lombardia pensano molto ai soldi. Io la uso come battuta, ma in realtà è vero. Analizzando i feedback ricevuti a Milano scopriamo che diventare ricchi, guidare la Porsche e vincere alla lotteria sono i sogni più comuni".

Ma cos’è esattamente il mentalismo? Ci sono degli equivoci al riguardo.

"Il mentalismo è una branca, una forma dell’illusionismo. Il mentalista dà l’illusione di leggere nel pensiero, e riesce a far pensare agli altri quello che vuole lui. Invece di usare specchi, botole e doppi fondi per creare illusioni, come fa il classico mago, lui usa le parole. Lo fa perché all’oggetto delle sue illusioni, cioè pensieri, ma anche emozioni e sensazioni, noi abbiamo accesso solo attraverso le parole. Io riesco a influenzare, manipolare le parole con cui il pubblico esprime ciò che prova e ciò che pensa. Posso creare l’illusione che una persona abbia pensato ‘liberamente’ a una cosa, mentre non è così".

Lei ha detto di voler ridefinire gli ‘stereotipi dell’illusionismo’. In che senso?

"Vogliamo affrancarci dall’immagine del mago che taglia le donne a metà o fa uscire il coniglio dal cappello, e cose di questo tipo. La figura del mago e dell’illusionista invece ha una valenza culturale e teatrale. Autori come Shakespeare, Goethe e De Filippo hanno scelto dei maghi come protagonisti delle loro opere. Basti pensare a Prospero e Faust. Lo spettacolo affianca alcuni grandi testi della storia del teatro alle nostre esibizioni proprio per dimostrare che c’è un posto per noi illusionisti, e per i ‘maghi’, a teatro di cui soltanto noi possiamo parlare in modo autentico e profondamente artistico. E’ qualcosa che appunto ha a che fare con l’incanto, nella consapevolezza che nel mondo c’è più di quello che appare".

Incantare, quindi, non certo ‘imbrogliare’.

"‘Incantare’ vuol dire portare qualcuno dentro una storia, un racconto, una narrazione, un piccolo quadro magico, facendogli vedere in qualche modo una realtà che di fatto non esiste. Questo non per ingannarli, ma per fargli vivere un sogno". Raimondo Montesi