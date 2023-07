Labirinto di mais danneggiato, si rischia di non partire a Monsano

Aveva appena ‘traslocato’ da Senigallia ma l’apertura prevista per ieri e poi per mercoledì prossimo è stata annullata e si rischia di non poter ripartire. È il labirinto di Hort, in via Selvatorta all’interno dell’azienda agricola Vallesina bio, percorso nel mais che la bomba d’acqua e grandine di giovedì però ha danneggiato. "Purtroppo la grandinata – spiegano gli organizzatori – ha creato numerosi danni al labirinto e, sinceramente, non sappiamo se riusciremo a partire questa stagione. Terremo tutti aggiornati sui nostri social, incrociamo le dita".