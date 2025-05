Laboratori artistici e spettacoli di colori nella sede Agesci

Due importanti iniziative culturali hanno arricchito la comunità di Osimo e Castelfidardo, i laboratori artistici promossi dal progetto "Novo Educare - Ambiente educativo per il rinnovamento delle comunità e degli spazi urbani". Ideata dall’associazione Mac, Manifestazioni Artistiche contemporanee, l’iniziativa è sostenuta da "Con i Bambini" nell’ambito del fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile. Uno spettacolo di colori ha preso vita nella sede del gruppo scout Agesci Osimo 1 grazie al laboratorio "Tana Libera tutti" ideato dall’artista visiva milanese Silvia Moro che ha trasformato la "tana" dei lupetti in un bosco murale mentre alla Selva di Castelfidardo l’artista visiva e performer internazionale Allegra Corbo con il suo workshop "Siamo Foresta" ha offerto ai partecipanti un’esperienza trasformativa di forest bathing.