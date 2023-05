Laboratori e concerti Ecco "JeSi Educa"

Quattro giorni di iniziative su tre piazze del centro, ma anche nei parchi, nei musei e nei teatri. Entra nel vivo questo fine settimana "JeSi Educa" nelle piazze del centro coinvolgendo bambini, ragazzi, famiglie e non solo tra laboratori, cinema, concerti e letture. "Una festa per tutte le età attraverso la quale si vuole riconoscere il ruolo centrale dell’educazione per garantire il ben-essere e il ben-vivere delle persone,e promuovere lo sviluppo sostenibile" ha spiegato l’assessora a Istruzione e Politiche giovanili Emanuela Marguccio. E "per costruire – ha aggiunto l’assessora alla Partecipazione Loretta Fabrizi – una cultura del volontariato, dell’impegno, della partecipazione". Oggi il clou: alle 17.30 a palazzo della Signoria l’incontro con Claudio Sardo, curatore del libro "La saggezza e l’audacia" sulla eredità di David Sassoli, e Massimiliano Colombi. Alle 17 e alle 18 a piazza Colocci i percorsi di educazione stradale della polizia locale e la premiazione dei bambini aderenti al Piedibus (con partenza dai giardini pubblici alle 17). Alla chiesa di San Nicolò dalle 17 alle 19 "Ricicliamo insieme", mostra degli elaborati delle scuole sul tema a cura di Jesi Clean. Alle 21.45 in piazza Federico II il concerto dei Confini di tela "Senza ponti saremmo muri" e la musica, nelle piazze del centro, della scuola Pergolesi.