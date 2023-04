Laboratorio sul Caviardage

Domani (ore 17.30) alla Libreria Fogola di Ancona prende il via un laboratorio esperenziale basato sul Metodo Caviardage, ispirato alle ‘Città invisibili’ di Calvino. Il ciclo di tre incontri, condotti da Elena Moretti, è rivolto a chi vuole conoscere il metodo diffuso in Italia da Tina Festa attraverso alcune tecniche di questa scrittura poetica. Il Caviardage racchiude diverse tecniche di scrittura creativa poetica che aiutano chi vi si dedica a scrivere poesie e pensieri non partendo da una pagina bianca ma da testi già scritti: pagine strappate da libri da macero, articoli di giornali, ma anche testi in formato digitale. La tecnica base si contamina con tecniche artistiche (collage, pittura) per dar vita a poesie visive.