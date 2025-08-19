Labriola: "Le sensazioni fino a oggi sono molto positive"

"La ritengo una prova molto positiva - il commento del direttore sportivo dell’Osimana (Eccellenza) Mauro Chiodini riguardo l’amichevole giocata alla vigilia di Ferragosto, casalinga, contro i Portuali Ancona (Promozione) -. Stiamo sviluppando bene quello che abbiamo provato, ci sono state diverse trame di gioco molto fluide, quello che cercavamo è stato fatto nonostante alcune assenze, ma i carichi di lavoro in questo periodo si fanno sentire. Stiamo lavorando bene e stiamo caricando molto. Ne è venuta fuori un’ottima prova, non abbiamo mai rischiato comandando sempre la partita. In diverse situazioni siamo stati anche sfortunati prendendo un paio di traverse".

I giallorossi contro i dorici hanno risolto il match nella ripresa con un gol su rigore di Mafei. Prima vittoria stagionale seppur in amichevole dopo tre pareggi contro Vigor Senigallia, Porto Sant’Elpidio e Castelfrettese dove sono andati a segno i vari Gigli, Manini e Caruso.

Soddisfatto pure mister Claudio Labriola. "Avevamo qualche assenza, Severini Mancini che ha avuto un po’ di febbre, Manini, Alessandroni. Abbiamo concluso questo periodo di doppie sedute e alla fine di questa prima parte di ritiro posso dire di aver raccolto sensazioni positive".

Già Mirco Severini, classe 1997, esterno di centrocampo. Sarebbe un bel colpo. "Dipende più da lui che da noi - chiarisce il ds Chiodini -. Stiamo facendo di tutto per poterlo tesserare visto il giocatore e la persona che per noi è molto importante ma ci sono diverse squadre su di lui anche di D. Gli auguro il meglio, perché se lo merita". In attesa questa settimana doppio impegno amichevole per l’Osimana: domani ancora in casa contro il San Biagio (Seconda Categoria) e sabato a Tolentino (Eccellenza) per il trofeo Zazzera-Burdolì.