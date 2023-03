"LabStoria", domani alla biblioteca Sassi "Chiesa e fascismo"

Nuovo incontro per LabStoria. Domani alle 15 alla bibliotea Romualdo Sassi relatore sarà Carlo Crialesi, che parlerà di: "Chiesa e Fascismo a Fabriano 1925-1943". Crialesi, laureato in Scienze Politiche, è autore di due saggi in ambito storiografico fabrianese: "Chiesa e fascismo a Fabriano 1925-1943", appunto curato dal "Centro Studi don Giuseppe Riganelli". È coautore insieme a Emo Sparisci e Mario Bartocci del volume "Aristide Merloni per la sua gente. L’impegno politico e sociale", edito nel 1999.