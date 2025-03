L’Accademia d’arte lirica di Osimo porta in scena i "Poeti all’opera"

L’Accademia d’Arte Lirica di Osimo offre un concerto che unisce musica e poesia. Oggi (ore 18) al Teatro La Nuova Fenice i solisti della storica istituzione, affiancati dal pianista Alessandro Benigni, propongono il programma "Poeti all’opera", dedicato alle figure letterarie protagoniste nella lirica. Si parte dalla poetessa greca Saffo, che il giovane Gounod scelse per il suo esordio nel melodramma, e si prosegue con il cantore medioevale Wolfram von Eschenbach, amico di Tannhäuser, il protagonista dell’opera di Wagner. Ci sono poi, tra gli altri, Boccaccio, messo in musica da Suppè in un’operetta frizzante, Luis de Camões, il più illustre dei poeti portoghesi, tra i personaggi del ‘Dom Sébastien’ di Donizetti, e John Milton, protagonista dell’opera omonima di Spontini.