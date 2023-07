L’Accademia di belle arti alla Mole Una mostra dedicata a libri e gioco

Arte senza steccati alla Mole di Ancona. La mostra ‘LIbri in gioco - Segno, materia, immagine e luogo’, visitabile da oggi al 2 settembre (da giovedì a domenica, ore 15 -18; ingresso libero) è un vero tripudio di creatività libera: un mix di materiali, forme e colori che affascina proprio per il suo eclettismo. Non per niente le opere sono firmate dagli studenti delle scuole del Dipartimento di arti visive (pittura, scultura, decorazione, grafica) dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, nell’ambito del programma ‘Accademia in Gioco’ ideato in occasione delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario dell’Accademia. I libri e il gioco: questi i temi affrontati, leitmotiv dell’anno accademico 2022-23. Ecco così giochi di carte e da tavolo, tarocchi dipinti, carte ricamate, scacchiere, dadi.

C’è anche un grande wall painting che testimonia il valore universale del gioco. Una griglia abitata da simboli misteriosi, ispirati a un gioco cinese, si estende su tutta la superficie dilatando così anche i confini geografici. E ancora il desiderio di sperimentare e di conoscere è la caratteristica che accomuna la ricerca condotta nella creazione di un gruppo opere definibili ‘arte in viaggio’, dove la carta è protagonista.

"I luoghi, i sentimenti, le esperienze vissute negli spostamenti sono affidati al foglio, il materiale nobile e delicato cui si confidano memorie di viaggio, racconti di emozioni, suggestioni della condizione errante", si legge nella presentazione. Il visitatore si muove tra scatole di legno, sculture di carta, giochi di tessuto morbido, libri pop-up, colorati e trasparenti, ‘vere forme sperimentali le cui dimensioni e colori diventano narrazione stessa’.

La curatrice del programma del cinquantennale, la professoressa Maria Letizia Paiato, sottolinea l’approccio ‘integrato’ dell’esposizione, che "mescola i saperi, i linguaggi specifici, eliminando l’idea delle ‘scuole’. All’allestimento di Davide Ferri hanno lavorato anche i ragazzi". L’assessore alla cultura di Macerata Katiuscia Cassetta sottolinea l’importanza per loro di esporre in una sede pretigiosa come la Mole, ma anche "il valore, la forza, la potenza dell’arte, che porta anche occupazione".

E ai giovani pensa Anna Maria Bertini, assessore alla cultura di Ancona: "Punto molto su di loro. Sono il nostro futuro, e per questo bisogna allargarne i confini culturali, anche attraverso lo scambio di esperienze. Servono sinergie costanti e produttive con tutti gli stakeholders della regione".

Raimondo Montesi