L’accordo. Quando le arti entrano in ospedali e farmacie

Valorizzare il patrimonio immobiliare sanitario e migliorare l’accoglienza, il comfort e la qualità dei luoghi di cura. Sono gli obiettivi della convenzione firmata ieri tra l’Università Politecnica delle Marche e l’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona, e il cui frutto è l’innovativo progetto SanitArt, promosso dalla Direzione strategica dell’AST. L’iniziativa prevede la realizzazione di interventi artistici e culturali (mostre, installazioni, laboratori, eventi musicali, letture, attività didattiche, concorsi) all’interno di ospedali, ambulatori, farmacie e altre strutture sanitarie del territorio. Grazie a un gruppo di lavoro congiunto formato da personale dell’AST e dell’Ateneo, saranno valutate proposte provenienti da artisti, enti e associazioni, al fine di creare ambienti più accoglienti e inclusivi.

Per il Rettore Gian Luca Gregori l’accordo "conferma il ruolo dell’Università come attore attivo nello sviluppo del territorio e nella promozione di progetti che mettono al centro la persona. SanitArt rappresenta un connubio virtuoso tra cultura, arte e salute: migliorare i luoghi di cura significa contribuire al benessere non solo dei pazienti, ma anche del personale sanitario e della comunità tutta. La collaborazione con AST Ancona è un esempio concreto di come la sinergia tra istituzioni possa generare valore sociale e culturale duraturo".

Giovanni Stroppa, direttore generale di AST Ancona sottolinea che "l’iniziativa nasce dall’idea di rendere la sanità sempre più inclusiva, accogliente ed aperta ad ogni forma di espressione artistica, per migliorare qualità e comfort assistenziale e per favorire il benessere dei pazienti, dei loro familiari, e degli operatori stessi". Stroppa parla di "valore aggiunto alla gestione dell’assistenza e alla umanizzazione delle cure", e ringrazia sin da ora chi proporrà idee, e attività, donando opere, organizzando eventi e mostre perché "ciascuno, con ogni iniziativa, contribuirà a costruire una sanità migliore. Con l’Università collaboriamo già da tempo. Ricordo a questo proposito l’accordo quadro relativo alla valorizzazione, ai progetti di ricerca e alla gestione degli spazi verdi agricoli della Casa Rossa".

Referente del progetto è Stefania Fortuna, docente di Storia della medicina, che ricorda come "musica, letteratura, pittura, cinema e teatro hanno ormai un ruolo riconosciuto nei processi di cura delle persone di tutte le età, dai bambini agli anziani, e in molteplici situazioni. Le arti sono state definite a tutti gli effetti terapie complementari. Da SanitArt possiamo aspettarci un miglioramento dei luoghi di cura e della cura stessa, insieme con un recupero del patrimonio sanitario del passato che Ancona possiede, non ancora valorizzato, che arricchirà tutta la comunità".

L’accordo (triennale) in sostanza segna l’avvio di una collaborazione strategica che vedrà la partecipazione di artisti, curatori, studenti, personale sanitario e comunità locali, tutti uniti per rendere la sanità marchigiana sempre più aperta, inclusiva e innovativa.

Raimondo Montesi