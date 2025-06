"Lacrima in giallo" tra misteri e brividi: ecco il programma

Si chiude oggi a Morro d’Alba "Lacrima in giallo", manifestazione imperdibile per gli appassionati delle atmosfere da brivido, capace di spaziare tra letteratura, cinema, musica e arte.

La giornata prende il via alle ore 10 (e fino a mezzogiorno) nei sotterranei del Castello e al Museo Utensilia con ‘Mistero al Museo e nel Borgo’, iniziativa che coinvolge la collezione di fotografie di Mario Giacomelli e la nuova esposizione ‘Archeoplastica’, per insegnare facendo divertire i bambini e gli adulti che non si sono dimenticati di essere stati bambini.

Alle ore 11, presso l’Enoteca, è in programma ‘Mistery Wine’, un divertente gioco-degustazione di vino alla cieca.

Dopo la replica di ‘Mistero al Museo e nel Borgo’ (dalle ore 16 alle 19), alle ore 18.30 l’affascinante camminamento La Scarpa ospiterà Michele Navarra, che presenterà il suo libro ‘Per non aver commesso il fatto’ insieme a Vittoria Mazzieri. A seguire, brindisi nella vicina Enoteca. Chi vorrà potrà quindi partecipare alla ‘cena con l’autore’ al Ristorante dal Mago, prenotando al 3395928794.

Alle ore 21.15 nell’Auditorium Santa Teleucania, spazio al cinema. Sarà proiettato il film ‘As Bestas - La terra della discordia’ di Rodrigo Sorogoyen. E’ un thriller che ha come protagonisti due coniugi francesi, trasferitisi in un paesino nella campagna galiziana per dedicarsi all’agricoltura sostenibile. Ma dovranno scontrarsi con gli abitanti del luogo... Seguirà un brindisi di chiusura presso l’Enoteca. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.