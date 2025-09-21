Lacrime e un silenzio assordante per i funerali della piccola Rebecca

Il silenzio era assordante ieri mattina nella chiesa di Sant’Anna alla Stazione di Loreto stazione.La piccola Rebecca Scipioni, un anno, è stata salutata tra le lacrime e i singhiozzi sommessi delle persone che sono arrivate per dare l’ultimo saluto alla piccola.

La bimba è morta dopo uno inciodente stradale. In un primo momento non sembrava grave, poi le sue condizioni si sono aggravate nel corso delle ore, delle poche giornate intercorse da quel brutto incidente stradale dove è rimasta coinvolta sabato 13.

Era in macchina con la famiglia a Recanati, in via Nazario Sauro, dove è accaduto lo schianto. E’ passata una manciata di giorni e la piccola è peggiorata. Giovedì scorso, cinque giorni dopo, ne è stato constatato il decesso.

Si sono costituiti diversi gruppi di preghiera in attesa del funerale. La sua morte è troppo difficile da accettare per l’intera comunità.

La mamma Ilaria e il babbo Emanuele, assieme alla sorellina Bianca, restano chiusi nel più totale sconforto.

Il loro angioletto non c’è più. La piccola folla ai funerali ieri non riusciva a capacitarsi del tragico epilogo. Le parole del parroco hanno accarezzato i volti dei familiari sconvolti. La loro vita non sarà più la stessa. Per la morte della bimba la Procura di Macerata ha aperto un fascicolo nei confronti del padre, che era alla guida, per omicidio stradale, un atto dovuto per consentire ai carabinieri di fornire al magistrato tutti gli elementi fondamentali per la ricostruzione della dinamica che ha portato al tragico epilogo.