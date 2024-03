L’ad Nocelli in visita alla squadra. Un segnale per serrare le fila

"Ringrazio l’amministratrice delegata, è venuta a fare due chiacchiere, si è aperta con noi, è venuta a raccontarci un po’ il suo vissuto e ci ha dato una grossa spinta. Al di là di questo avevamo già le nostre motivazioni ma ci ha dato quella percentuale in più che fa la differenza e di questo la ringraziamo". Questo ha raccontato il bomber Alberto Spagnoli al termine della sfida vinta contro la Fermana, la chiacchierata con la squadra si riferisce a domenica scorsa, alla mattina, alla ripresa degli allenamenti, quando Roberta Nocelli ha parlato al gruppo. Senza proclami, senza necessità di apparire per forza, ma portando con sé un messaggio di carica umana che, evidentemente, è arrivato al cuore della squadra, visto il ringraziamento di Spagnoli nel dopo partita con la Fermana. La risposta c’è stata, un segnale che lo spogliatoio è compatto, che sa di poter contare sulla società, al di là dei silenzi di un deluso Tony Tiong che pare abbia ritrovato un po’ di buonumore dopo il successo di martedì scorso.

E’ un momento difficile, per i colori biancorossi, inutile negarlo. Le difficoltà che la squadra sta incontrando in campionato, la mancanza di continuità nei risultati, l’annata decisamente sfortunata in fatto di episodi, la zona playout a un punto, ma anche i giustificati malumori della piazza specialmente dopo l’annullamento e rinvio del viaggio di patron Tiong ad Ancona – dovrebbe contattare il sindaco Silvetti la prossima settimana – non possono non creare pressione sulla squadra stessa che domenica scorsa, evidentemente, dal confronto con Roberta Nocelli ha tratto quel qualcosa in più, come ha spiegato lo stesso Spagnoli, che fa la differenza.

In questo momento di difficoltà e di polemiche, talvolta anche esagerate – tutto nasce dall’incertezza della piazza che ha paura di rivivere i fantasmi del passato –, la società tramite Roberta Nocelli ha mandato un messaggio di tranquillità allo spogliatoio e lo stesso ha risposto presente, con le sue proprie motivazioni, come ha chiarito Spagnoli, sommate allo stimolo giunto dall’amministratore delegato biancorosso. E’ il momento in cui dimostrare unità d’intenti e compattezza, il traguardo è alla portata, ma restano poche partite.

Domani si gioca a Perugia, contro un avversario quarto in classifica che martedì scorso a Chiavari ha incassato un 5-0 dall’Entella che parla da solo. Sarà la prima di otto finali, in cui ogni componente potrà dare il suo contributo per raggiungere l’obiettivo: la società che sta vicino alla squadra, il pubblico che si sta organizzando per la trasferta di Perugia, e la squadra stessa che insieme allo staff tecnico dovrà fare il massimo, partita dopo partita, per centrare la salvezza. Mai come ora è un’unità che può fare la differenza.

g. p.