L’addio a ’Rigo’ sulle note di Vasco Rossi

Due peluche abbracciati e contornati dai fiori su cui spiccano tre rose, una bianca, un rossa e una rosa e il bigliettino: "Per babbo Rigo". E, a fare da sfondo alla bara, davanti all’altare un cartellone con quasi 200 foto. Foto che ritraggono i tanti amici di "Rigo", amici che hanno voluto ricordarlo dal pulpito della chiesa San Pietro Apostolo troppo piccola per contenere i tanti che non sono voluti mancare e poi in piazza Caduti davanti allo striscione ‘Noi sappiamo dove sei rimasto’. Gli amici, dopo aver cantato per Rigo ’Siamo soli’ di Vasco Rossi, con le lacrime ma anche il sorriso negli occhi, dalla piazza hanno lanciato in cielo palloncini bianchi. "In queste foto ci sono gratitudine e speranza, sentimenti che vanno sempre ricordati" ha detto il parroco don Fabio Belelli indicando il cartellone con i momenti belli di Riccardo Allegrini, il 39enne monsanese, papà di due splendide bambine che martedì della scorsa settimana, ha perso la vita dopo aver investito la vicina, mentre faceva rientro a casa, in sella al suo scooterone. Il pensiero del parroco e dei presenti va subito alla compagna di Riccardo, Michela e alle loro due bellissime bimbe di 6 e 3 anni "che porteranno per sempre con loro il sorriso del loro adorato papà". "Ci sono persone che non finiscono mai di volersi bene – hanno letto una lettera due amici –, perché ciò che le lega è più profondo di ciò che le separa. Noi amici vogliamo che ti arrivino le nostre parole per ricordare quanto tu sia importante per tutti noi. Sei stato forte e coraggioso nei momenti più difficili determinato e fiducioso che comunque sia ce l’avresti fatta sempre perché come dici tu: ‘Io sono testardo’. Caratteristiche che ti hanno reso speciale agli occhi di tutti". Tra i ricordi la sua passione per le due ruote, la sua amata bici, la natura, la sua Due Cavalli, il suo spiccato senso per l’orientamento. "Amavi stare tra la gente per farci sentire uniti" hanno ricordato gli amici. "Umiltà e onestà ti contraddistinguevano – hanno aggiunto - c’eri sempre e comunque con quel tuo speciale sorriso che riusciva ad illuminare anche il volto più cupo. Non basterebbero migliaia di pagine bianche per raccontarti ma abbiamo provato a farlo con queste righe per mantenere il ricordo. Continuerai per sempre a guardarci e sorriderci da lassù e grazie per averci permesso di far parte della tua vita. Niente neanche la morte può separare i veri amici".