"L’addio ai palloncini è la prima azione green"

Addio, dopo 40 anni, alle centinaia di palloncini in cielo con i messaggi di pace elaborati dai bimbi jesini. I motivi? "Ecologici e di rispetto dell’ambiente" spiegano gli assessori Samuele Animali, Loretta Fabrizi e Luca Brecciaroli. Al loro post, sabato per la giornata della Pace, in corteo da piazza Pergolesi (ore 11) a piazza Federico II ci saranno delle bandierine. "Rinunciare ai palloncini – rimarca l’assessora Fabrizi - è la prima azione green del 2024. Dolorosa ma inevitabile. Anche Jesi fa seguito ai tanti Comuni in Italia che, sulla scorta della direttiva europea che si pone come obiettivo di ridurre l’uso della plastica monouso, non biodegradabile e compostabile, ha deliberato il divieto di disperdere nell’ambiente le microplastiche tra cui i palloncini che, benché biodegradabili, non sono compostabili. Purtroppo i palloncini in cielo finiscono nei mari e nelle campagne e necessitano da 2 a 4 anni per essere riassorbiti nell’ecosistema. Inoltre – aggiunge – c’è il problema dell’elio, gas raro, prezioso e molto costoso". I messaggi e disegni di pace dei bimbi delle scuole primarie di Jesi, volati via coi palloncini pieni di elio hanno contribuito in quattro decenni a instaurare rapporti e legami anche al di là del mare Adriatico dove erano stati ritrovati. Gli stessi messaggi però sono già stati raccolti e "saranno spediti nelle scuole d’emergenza attive nei campi profughi, grazie alla collaborazione con Consulta per la Pace, Unicef e l’associazione "Still I Rise"" spiega ancora l’assessora. Dopo la manifestazione del mattino, l’appuntamento del pomeriggio (17,30) al Teatro Pergolesi. "Ci saranno i genitori di Luca Attanasio - ricorda Fabrizi – il nostro ambasciatore ucciso in Congo nel 2021 in circostanze mai realmente chiarite. Un costruttore di pace, vittima probabilmente proprio perché tale. E poi ci sarà Neri Marcorè, artista di cui tutti conosciamo versatilità, simpatia, cultura, impegno". L’ingresso al Pergolesi sarà gratuito, con prenotazione (0731-206888): già completi platea e primi due ordini di palchi, restano terzo ordine o loggione. A presentare il programma della Giornata della Pace anche il coordinatore della Consulta per la Pace, Mostafa Drissi, Bruno Dottori e Stefano Mazzarini per Avis, che supporta la manifestazione. "La Consulta – ricorda Drissi – è impegnata a seminare semi di pace, in particolare col lavoro nelle scuole". "Il sangue – aggiunge Dottori - si dona e non si versa, è così che Avis crede nella pace e non può che stare al fianco di questa manifestazione". Il corteo del mattino sarà accompagnato da atleti e ginnaste di ritmica, ginnastica e twirling del territorio, che si esibiranno lungo il cammino. In piazza Federico II ci saranno befane e distribuzione di dolci e caramelle.