L’addio al musicista: "L’aula 5 intitolata a lui"

"L’aula 5, l’aula di batteria del maestro Morandi, sarà intitolata a lui". L’annuncio è di Angela De Pace, maestro e presidente dell’associazione Artemusica. Al compianto musicista, scomparso mercoledì, sarà dedicata una stanza all’interno dell’Istituto musicale Marini di Falconara. "Andrea non è stato solo un docente storico – spiega De Pace al Carlino –. È stato un membro fondatore di questa realtà, un amico presente e una figura di riferimento per i molti allievi. Ha cresciuto, nella musica, intere generazioni di ragazzi e ragazze, che lo hanno amato come fosse uno di famiglia. Ho sentito questa mattina (ieri, ndr), alcuni genitori e gli allievi: sono sconvolti. Siamo tutti stremati e tristi. Andrea faceva parte del direttivo di Artemusica e insegnava batteria da noi per quattro volte alla settimana. Entrare dentro la scuola e non sentire la sua batteria è qualcosa di straziante. C’è un silenzio surreale. Mancherà".

Tanti, in queste ore, sono i pensieri che stanno inondando i social. Morandi aveva insegnato anche all’Accademia musicale di Ancona che, scrive in una nota, "perde un grande musicista, collega ed amico, con cui abbiamo condiviso progetti, concerti e decenni di dedizione alla musica. Siamo ancora tutti increduli e sconvolti. Andrea ci mancherai tantissimo".

Da Falconara anche il ricordo dell’Accademia musicale Diesis, per la quale Andrea è stato "un grande amico e una persona eccezionale, oltre a essere un musicista di straordinario talento".

Due giorni fa, erano arrivati anche i messaggi di cordoglio da parte dell’amministrazione, con il sindaco Stefania Signorini, che aveva riferito di averne apprezzato le doti artistiche e umane, la grande sensibilità e l’attenzione verso i giovani, cui sapeva trasmettere il suo grande amore per la musica.

Così anche l’assessore alla Cultura Marco Giacanella, che aveva ricordato come Morandi avesse ricevuto la benemerenza civica nel 2006, in qualità di componente dei Kurnalcool, la popolare vì metal band falconarese. Tra i gruppi di Morandi, anche i Mortimer Mc Grave e numerose formazioni dell’Anconetano e non solo. Per il giornalista Kruger Agostinelli, Morandi è stato "batterista e simbolo di un’attività culturale sempre prolifica dentro e fuori la città".

Giacomo Giampieri