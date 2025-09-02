L’addio al velista morto in mare. Chiesa gremita per Andrea Bruglia: "La sofferenza può diventare speranza"

Ieri mattina la chiesa del Sacro Cuore ha ospitato l’ultimo, triste saluto al velista Andrea Bruglia, tragicamente scomparso nell’incidente di mare giovedì scorso. Una folla di amici e conoscenti ha atteso il feretro per la cerimonia funebre cominciata alle 10.30: all’interno della chiesa tutti i posti occupati e decine di persone in piedi. Sono giunti in tantissimi, per rendere omaggio al velista, padre e marito tragicamente scomparso. La famiglia ha vissuto attimi di profondo dolore, con la moglie Anna visibilmente provata, i figli Alessandro e Arianna raccolti nel silenzio del lutto come pure la sorella Franca, tutti circondati dall’affetto di parenti e amici accorsi per sostenerli e condividere il triste momento.

"La morte è una cosa tremenda – ha ricordato padre Giuseppe durante la sua omelia seguita al Vangelo in cui ha letto dei passi sulla morte e la risurrezione di Cristo – un evento tragico ma non definitivo, perché è un transito verso la vita eterna. Il dolore per la separazione è umano, e quello per la morte di Andrea colpisce da vicino la sua famiglia e tutta la comunità. Ma la sofferenza può trasformarsi in speranza grazie alla promessa della risurrezione".

Una tragica storia, quella di Andrea Bruglia, che ha scosso la città: numerosa la presenza in chiesa di amici velisti e di abituali frequentatori di Marina Dorica, così come quella del settore sanitario, ambito nel quale Bruglia operava come titolare di un’azienda specializzata nella fornitura di dispositivi medici agli ospedali. Presente sui banchi del Sacro Cuore anche l’assessore Daniele Berardinelli. La tragedia si è consumata giovedì scorso durante il rientro dell’imbarcazione dalla Croazia, in condizioni meteorologiche avverse per il forte Scirocco. La barca timonata da Andrea Bruglia, giunta vicino a Marina Dorica, è stata teatro dell’incidente fatale quando lo stesso velista, che viaggiava con il figlio Alessandro e altri tre ospiti, è stato colpito violentemente alla testa dal boma, finendo in mare probabilmente già privo di sensi. Il tentativo di salvataggio del figlio Alessandro, che si è tuffato per soccorrere il padre, non è stato sufficiente, perché dopo aver constatato le condizioni critiche del genitore e aver richiamato la barca per i soccorsi, lo stesso figlio non ha potuto fare nulla quando il corpo del padre è stato risucchiato dall’elica dell’imbarcazione che procedeva a ritroso nel tentativo di recuperare i due in mare. Dopo la funzione religiosa la salma è stata condotta e tumulata nel cimitero di Tavernelle.

Giuseppe Poli