L’addio. Bottega dei sapori, stop dopo 20 anni

Nell’attesa che il Mercato delle Erbe, che sarà completato tra circa quattordici mesi, torni a vivere come e più di un tempo, c’è chi ha deciso di abbassare definitivamente la saracinesca e congedarsi dalla propria clientela. E’ il caso della gastronomia "La Bottega dei Sapori". Dopo vent’anni di attività, all’angolo tra corso Mazzini e piazza delle Erbe, via d’accesso al mercato e ai suoi lavori in corso, il titolare Sauro Zannotti ha deciso di alzare bandiera bianca e di chiudere. Niente a che fare con i lavori adiacenti, però, perché l’attività procede bene, anche in questo periodo. Semplicemente è arrivato il momento di dire basta. E di salutare tutti i frequentatori del negozio che da anni ne aveva fatto un punto di riferimento: "Prima eravamo alle Grazie, poi vent’anni fa ci siamo trasferiti qui – racconta Sauro Zannotti che gestisce il negozio insieme alla moglie Emanuela Provinciali –. Ma sono arrivato all’età pensionabile e ho pensato che è ora di cominciare a vivere un tantino meglio. Perché la nostra è sempre stata una vitaccia, sveglia alla mattina alle 4.30 e di sera prima delle 21 non siamo mai a casa. Dopo quarant’anni di attività è giunta l’ora di smettere. Giusto cominciare a goderci la vita". Un nuovo punto di vista sulla vita, insomma. E addio gastronomia: "Mio figlio fa un altro lavoro, è sistemato – prosegue Zannotti –. E non c’è nessuno che voglia rilevare la nostra azienda. Si sono fatti vivi due ghanesi e un cinese, ma ci hanno chiesto cose impossibili. Dispiace, perché la nostra attività ancora funziona bene. Però è arrivato il momento di dire basta. Ho sessantacinque anni, potrei lavorare ancora altri sei o sette anni, se Dio mi dà la salute, però per diventare il più ricco del cimitero proprio no".

Insomma, non ci sono altre ragioni per questa chiusura: "Noi siamo in controtendenza, il lavoro ci sta anche aumentando. E anche i lavori in corso al Mercato delle Erbe, non ci toccano più di tanto, visto che siamo all’esterno. Logico che dentro al mercato in tanti si lamentano, ma a noi no, non cambia nulla". Ancora tre mesi, poi una nuova vita: "Questo è sempre stato un negozio gestito a livello familiare, io e mia moglie. Ma adesso abbiamo deciso di goderci la pensione. Chiuderemo definitivamente a fine aprile. Hobby, passeggiate, qualche viaggio. Quello che non abbiamo fatto mai, fino adesso, al di là delle canoniche ferie estive e una settimana d’inverno".

Giuseppe Poli