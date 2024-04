Ladra con lo spray urticante. Panico all’ipermercato

Una "bomba" spray al peperoncino in un centro commerciale affollato da oltre duemila persone. Pomeriggio di paura all’ipermercato nella zona sud del capoluogo marchigiano.

Una donna, fermata dagli addetti alla sicurezza dello Spazio Conad per aver nascosto alcuni prodotti sotto la giacca, in segno di ribellione ha svuotato un’intera bomboletta di spray urticante, saturando in pochi istanti l’aria e costringendo tutti i negozi a chiudere. Il bilancio poteva essere molto più pesante: trenta le persone che sono ricorse alle cure mediche sul posto, una donna ricoverata con problemi respiratori. Un pomeriggio di paura, innescato da un fatto banale, un tentato furto come spesso accade nella grande area commerciale. La donna, 57 anni, nota per problemi psichiatrici, era stata fermata dagli addetti alla sicurezza dell’ipermercato subito dopo le casse fast. "Ci eravamo accorti – racconta Emanuela Compagnucci – che aveva nascosto qualcosa sotto gli indumenti. Quando le abbiamo chiesto di farci vedere lo scontrino, lei ha reagito e si è dimenata. Le sono caduti di dosso alcuni prodotti. Invece di fermarsi, ha messo la mano nella borsa e ha tirato fuori la bomboletta di spray al peperoncino. l’ha puntata proprio contro di me. Sono riuscita a divincolarmi e a proteggere il direttore. L’aria è diventata subito irrespirabile. C’era molta gente che tossiva e si metteva le mani agli occhi, lacrimando. Crisi respiratorie, convulsioni".

Decine di persone sono fuggite, cercando aria pulita da respirare all’esterno del centro commerciale. Nel frattempo erano stati allertati il 118 e i carabinieri. Una gazzella ha raggiunto l’ipermercato dove la presunta ladra era stata presa in consegna dagli addetti alla sicurezza che avevano anche recuperato la refurtiva e la bomboletta spray svuotata. La responsabile di tutto ha accusato un malessere e ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. A Torrette è stata portata anche l’addetta alla sicurezza che ha accusato problemi respiratori. Le ambulanze sono rimaste a lungo all’esterno.

"Mai visto nulla di simile – ha detto la vigilantes –. I negozi hanno chiuso tutti e hanno mandato via alla svelta la gente. Ci saranno state duemila persone qua dentro a quell’ora. E’ stato terribile, una cosa gravissima".

Andrea Massaro