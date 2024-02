Ladre "Cenerentola" sorprese in casa. Poi il parapiglia con il proprietario

Sorprese a rubare nella sua abitazione cercano di fuggire e nel parapiglia generale perdono le scarpe lungo le scale e il cellulare. Due Cenerentole ladre anche se dal linguaggio spinto e colorito perché durante la fuga, per non essere prese, hanno intimorito la vittima urlando come se lui le stesse importunando. "Insomma cosa vuoi la f.? Vai via". Il tutto condito con una scenetta un po’ spinta visto che una delle due furfanti si sarebbe abbassata completamente i pantaloni, rimanendo in slip, per rendere bene l’idea dell’esclamazione pronunciata. I fatti nulla hanno a che vedere con una favola anche se le matrigne sono due, una 30enne e una 40enne, entrambe croate e di origine nomade, finite a processo per tentata rapina davanti al collegio penale presieduto dal giudice Carlo Cimini. Ieri mattina sono stati ripercorsi i fatti, avvenuti in via Montegrappa, nel quartiere Adriatico, che risalgono al 31 maggio 2015. Fatti molto indietro negli anni perché il processo è slittato ogni volta per qualche legittimo impedimento. Il collegio ha proceduto con l’audizione dei primi testimoni, le persone offese. In aula sono stati sentiti madre e figlio, proprietari dell’appartamento che le due presunte ladre hanno tentato di svaligiare. Stando al racconto del figlio, un 33enne, è stato proprio lui ad accorgersi. "Tornavo dal mare - ha raccontato - quando le ho incrociate con la scatola di mia madre in mano. Non ho notato segni di effrazione sulla porta che si riusciva ad aprire facilmente e quel giorno forse non l’avevamo nemmeno chiusa a chiave". Il giovane era rincasato veso le 18 e ha incrociato le due croate sull’uscio. Ha capito subito che stavano allontanandosi dopo aver rubato la scatola di cartone contenente i gioielli della madre, monili poco preziosi, così ha dato un calcio al contenitore per farlo cadere a terra.

E’ scoppiato un parapiglia e le due donne hanno guadagnato la fuga fuori dal palazzo. Per le scale una ha perso le scarpe e il cellulare, poi recuperati e sequestrati dalla polizia. II 33enne le ha rincorse lungo la via dove gli hanno gridato la frase sconcia per salire poi a bordo di una Alfa Romeo parcheggiata e far perdere le loro tracce. Denunciate le ha poi riconosciute da alcune foto segnaletiche. Prossima udienza il 3 aprile.

ma. ver.