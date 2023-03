Ladri acrobati in azione: svaligiata una casa

L’incubo dei furti non si placa in Valmusone. I ladri sono tornati a metterne a segno uno a Loreto nella stessa via in cui erano già stati per depredare un altro appartamento all’inizio dell’anno. In via Italo Stegher due mesi fa avevano rubato gioielli a casa di una signora, custoditi all’interno di un cassetto della sua camera da letto. I malviventi erano entrati da un cortile interno per poi forzare una finestra dell’appartamento che si trova al primo piano. In casa non c’era nessuno, quindi hanno avuto tutto il tempo per cercare soldi e gioielli.

L’altra sera attorno alle 19 hanno agito arrampicandosi sulle grondaie di un appartamento vicino. Hanno scardinato la finestra al secondo piano e nel giro di poco erano già dentro. L’hanno messo a soqquadro e sono riusciti a trafugare soldi per meno di mille euro. Qualcuno deve aver sentito i rumori perché i ladri si sono subito dati alla fuga. Al piano di sotto infatti c’è lo studio della professionista proprietaria dell’abitazione che pare si trovasse proprio lì. Ieri è stata sporta denuncia ai carabinieri. I militari sono sulle loro tracce e il sospetto è che possa trattarsi della stessa banda che ha seminato danni e paura nella città mariana.

Erano state segate perfino le casseforti in due abitazioni. Dopo i tanti episodi di furti e atti vandalici, che dalla fine dell’anno scorso si sono concentrati soprattutto a Villa Musone per quanto riguarda il territorio loretano, il sindaco Moreno Pieroni ha riscritto al Prefetto per avere più controlli e pattugliamenti. Erano in tanti nella sala parrocchiale all’ultima assemblea indetta per parlare dei problemi che attanagliano la frazione, e in primis è svettata proprio la questione sicurezza. In merito il Prefetto aveva già invitato il Comune a mantenere vive le interlocuzioni con il Comitati dei residenti e ad attivare gli strumenti del progetto "Controllo di vicinato" che è stato oggetto di protocollo sottoscritto da Prefettura e comune di Loreto. Già dal dicembre scorso erano stati intensificati i servizi di vigilanza e controllo sul territorio, integrati con le squadre di intervento operativo dell’arma dei carabinieri. Pattugliamenti congiunti sono di nuovo in programma questo fine settimana.

Silvia Santini