Ancora furti in appartamento: ladri acrobati messi in fuga dalle urla degli inquilini. Una serie di colpi è stata messa a segno martedì sera tra Moie e Castelbellino stazione.

In un caso, nella zona residenziale dietro l’Eurospin e Acqua e Sapone di Moie, attorno alle 23 i malfattori sono stati scoperti con le mani nel sacco. "Hanno provato ad entrare in casa passando dalla grondaia mentre noi eravamo in casa a luci spente – ha raccontato una delle vittime –. Quando ci siamo accorti che stavano entrando abbiamo gridato e a quel punto sono scappati saltando dal balcone senza farsi nulla. Hanno detto qualcosa in una lingua diversa dall’italiano".

In un appartamento di Castelbellino stazione all’altezza dell’incrocio con via Clementina i ladri sono riusciti ad entrare mentre i proprietari sono usciti per appena un paio d’ore e sono andati diretti in camera da letto. Hanno messo tutto a soqquadro ma non trovando nulla si sono dileguati.

In un terzo caso i malviventi hanno trovato un cagnolino e lo hanno chiuso in una stanza per poter agire indisturbati. Hanno cercato oro e preziosi soprattutto in camera da letto, ma anche qui il bottino sarebbe stato piuttosto magro.

Sui nuovi colpi in serie indagano le forze dell’ordine. La raccomandazione è sempre quella di segnalare persone o movimenti sospetti alle forze dell’ordine così da prevenire questo odioso fenomeno.

sa. fe.