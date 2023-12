Ladri acrobati scoperti sulle grondaie di casa

Dopo un periodo di relativa quiete, l’incubo è tornato. Malviventi hanno tentato il furto in un’abitazione a Villa Costantina di Loreto l’altra sera. Non ce l’hanno fatta però a mettere a segno il furto perché il proprietario stessi e alcuni vicini di casa li hanno visti arrampicare per le grondaie. Ladri acrobati dunque che stavano per introdursi all’interno di quell’abitazione. Prima che fosse troppo tardi però il colpo è stato sventato. Gli stessi proprietari poi hanno chiamato i carabinieri che nel giro di pochissimo sono arrivati sul posto.

I ladri però erano già fuggiti a piedi per le campagne circostanti al confine con Porto Recanati. Non ci sarebbero stati furti in zona quella stessa sera, almeno non denunciati ai militari della stazione locale ma, forse gli stessi malviventi, quella stessa sera hanno cercato di entrare in tre abitazioni diverse nella campagna tra Chiarino e Recanati. Sembra che abbiano tentato il furto anche in due case alla periferia di Osimo.

"Erano circa le 20 o poco prima. Sono scappati dal campo della casa dietro la mia verso via Antonio Graziosi. Alle 19.15 sono stati avvistati anche in altre proprietà", racconta il proprietario dell’abitazione presa di mira che, appunto, per poco non ha avuto un pericoloso faccia a faccia. Gli avvistati erano in due, vestiti di nero, con la cuffia, non riconoscibili. Si sono mossi nel buio della prima serata. Grande la paura tra i residenti mentre cresce l’allerta ovunque soprattutto in vista delle festività natalizie, periodo notoriamente tra i più battuti dai ladri di appartamenti.

Tante le segnalazioni che ogni giorno giungono al centralino del 112, movimenti sospetti anche di persone che si spacciano per venditori porta a porta o controllori di utenze in questo periodo in cui si avvicina il passaggio al mercato libero. I controlli delle forze dell’ordine saranno serrati per tutto il fine settimana dedicato alle celebrazioni dell’Immacolata, per cui la città mariana si è organizzata con diversi eventi civili e religiosi, controlli congiunti disposti dal Questore di Ancona per allargare il cerchio di azione sia nei centri storici che nelle principali arterie ad alto scorrimento della Valmusone.

Silvia Santini