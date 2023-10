Ladri al supermarket di Falconara presi e denunciati

Sorpresi mentre afferravano e nascondevano prodotti all’interno di un supermercato nel cuore della città, denunciati per tentato furto. A finire nei guai è stata una coppia sudamericana - 39 anni lui, 23 lei – intercettata dal responsabile del punto vendita del centro, prima dell’arrivo dei carabinieri della Tenenza che li hanno deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica. L’intervento è stato effettuato nella giornata di martedì. I due stranieri, dopo essere entrati nel market del centro, hanno provato ad asportare alcuni prodotti dagli scaffali, per poi essere fermati, appena giunti alle casse, da uno dei responsabili dell’attività commerciale. Intanto, però, erano stati avvertiti i militari che, giunti sul posto, hanno provveduto all’identificazione degli autori del reato. Dai successivi accertamenti effettuati è emerso, inoltre, come la coppia fosse irregolare sul territorio nazionale, non essendo in regola con i documenti di soggiorno. La merce è stata immediatamente restituita al supermercato.