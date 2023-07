Ladri con la bandana in azione

Dopo Marzocca i topi d’appartamento prendono di mira alcune abitazioni di Montemarciano. Nei giorni scorsi una turista, in vacanza nella frazione, aveva trovato la porta finestra forzata ma i malviventi, una volta vedendo l’interno, hanno rinunciato al colpo capendo che si trattava di un’abitazione delle vacanze. Grande paura invece la scorsa notte in via Larici a Marina di Montemarciano, dove una donna che si è trovata i ladri in casa ha iniziato a gridare attirando l’attenzione del vicinato. Secondo le testimonianze si tratterebbe di due uomini col volto trafugato da una bandana che si sono dati alla fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che si sono messi sulle tracce dei malviventi ma purtroppo senza riuscire ad individuarli. Il tentato colpo è avvenuto poco dopo le 3 di notte, ma prima i ladri avevano tentato di ripulire un’altra abitazione dove però, le luci accese li hanno messi in fuga prima che venissero visti. Una nottata movimentata che ha visto anche un furto messo a segno, sempre in un’abitazione in prossimità di via Larici, dove i ladri se ne sono andati con un bottino fatto di pochi spicci e una Fiat Punto. Grande paura per i residenti che, attraverso il passaparola hanno messo in allerta l’intero quartiere evitando così che altri colpi potessero essere messi a segno.

La caccia ai ladri è già partita, ma potrebbe trattarsi di una banda di passaggio in città che, come pare, ha già fatto perdere le sue tracce. Topi d’appartamento che nelle scorse settimane avevano preso di mira anche alcune abitazioni dell’hinterland della spiaggia di velluto dove si erano introdotti, sempre utilizzando lo stesso modus operandi, forzando la porta d’ingresso o una porta finestra sul lato della casa.

Come ogni estate i furti in abitazione aumentano a causa di finestre lasciate incautamente aperte, ma anche per via dell’assenza dei proprietari che, soprattutto nelle serate afose, si concedono una passeggiata. I ladri non hanno risparmiato nemmeno i bagnanti: nei giorni scorsi sono stati rubati alcuni portafogli e borse lasciate sotto l’ombrellone. Sempre via social, alcuni utenti avevano dato un identikit del potenziale ladro che però non è stato ancora identificato dalle forze dell’ordine che invitano sempre a sporgere denuncia. Nel mirino dei malviventi anche le biciclette, ma durante l’ultimo colpo quattro uomini sono stati individuati dalla polizia quali responsabili del furto.