Ladri di biciclette al Foro Annonario

L’alluvione non ferma i ladri di biciclette, scomparse quelle messe ‘in salvo’ sotto il porticato del Foro Annonario. Diversi furti anche in altre zone della città. Hanno approfittato della situazione difficile per appropriarsi, senza dare nell’occhio, di alcune biciclette portate sotto il porticato del Foro Annonario, nella speranza di difenderle da un’eventuale esondazione. Poi l’allerta prolungata e le biciclette sono rimaste lì per un’altra giornata e i ladri ne hanno approfittato. Una vera e propria razzia quella che è avvenuta nei giorni scorsi, in prossimità anche di alcune abitazione del quartiere Vivere Verde, dove i mezzi sono spariti durante la notte dell’allerta. Difficile pensare che qualcuno possa averle prese per spostarsi, vista la pioggia caduta incessantemente per ore, mentre è facile che qualcuno possa avere approfittato dell’allerta meteo per mettere a segno alcuni colpi. I malviventi non hanno risparmiato nemmeno alcune biciclette da bambino lasciate sotto i porticati di alcuni palazzi.

Come ogni anno, con l’arrivo dell’estate aumentano i furti di biciclette in città dove ignoti non si fermano nemmeno di fronte ai catenacci, che spesso vengono tagliati e lasciati nelle rastrelliere. Un tentato furto riguarda anche un’abitazione di Cesanella dove ignoti hanno tentato d’introdursi giovedì sera, approfittando della temporanea assenza dei proprietari. Sono stati gli stessi che, al loro ritorno, hanno notato dei segni di effrazione nella porta, ma fortunatamente i malviventi non erano riusciti ad entrare. Nelle ultime settimane erano stati diversi i colpi messi a segno in altrettanti quartieri della città, sempre quando i proprietari non erano in casa. Furti che sono probabilmente opera di una banda di ladri itinerante che potrebbe già aver fatto perdere le proprie tracce.