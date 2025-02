Ladri di biciclette: cinque quelle rubate

Ladri di biciclette in azione, nuovo raid a segno lo scorso week-end in diversi quartieri della città. Sono cinque i mezzi rubati e segnalati sui social dove i proprietari hanno postato le foto, nella speranza che qualcuno possa riconoscere le biciclette. Chi le ha rubate, potrebbe averle utilizzate per un piccolo tragitto e poi abbandonate, come avviene spesso per i mezzi sottratti in città e sul lungomare.

Due le biciclette che sono state postate sul gruppo Facebook ‘Furti e segnalazioni Senigallia’, di cui una rinvenuta nella pista ciclabile di Cesanella e l’altra nel quartiere dell’ex piano regolatore. Ladri di biciclette che non risparmiano nemmeno i garage: una bicicletta è stata infatti rubata nel garage di un palazzo in prossimità di via Verdi, mentre un’altra è stata rubata dall’androne di un condominio del Vivere Verde.

E non è raro notare biciclette incatenate a pali o alberi di cui resta solo il telaio: i ladri si accontentano a volte anche di rubare sella e ruote. La raccomandazione delle forze dell’ordine è sempre la stessa: lasciare i mezzi legati e in zone frequentate. Tanti i ciclisti che immortalano il proprio mezzo per avere una prova da mostrare in caso di ritrovamento dopo un furto.