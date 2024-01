Ladri di fiori al cimitero: "E il degrado avanza"

Rubati i fiori al cimitero Le Grazie, sui social network l’ennesima denuncia, stavolta di una donna. Non è la prima volta che una senigalliese trova la tomba del padre priva dei fiori, nonostante lei stessa, qualche giorno prima, ne avesse portati diversi in ricordo del genitore defunto. Ladri senza cuore, che ogni tanto tornano a colpire nel cimitero Le Grazie, rubando fiori dalle tombe. "Volevo spendere una parola su colui che toglie sempre i fiori dalla tomba di mio padre", esordisce il commento della donna, che poi sottolinea "il degrado del cimitero", a partire dalle "porte dei bagni sfondate". Un fenomeno, quello dei furti di fiori al cimitero, che non si è fermato alla tomba del padre della donna, ma ha interessato diverse tombe del cimitero, dove c’è chi lamenta anche la sparizione di vasi di fiori o addirittura dei vasi con l’acqua riposti all’interno dei vasi di marmo delle lapidi. "Il fenomeno del furto di fiori sulle tombe resta difficile da debellare e da condannare senza alcun dubbio. È un’indiscutibile mancanza di rispetto verso i defunti. Siamo difronte all’inciviltà deprecabile", si legge in un commento al post della donna. In passato, erano state rubate anche le borse di persone che le avevano lasciate in macchina mentre si erano recate a visitare i defunti.

si. sa.