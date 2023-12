Ladri e vandali in azione durante le festività

Ladri e vandali scatenati durante le festività natalizie. Non si placa l’ondata di furti che ormai da più di una settimana sta investendo la spiaggia di velluto dov’è scattata la caccia a due uomini ripresi dalle telecamere di videosorveglianza presenti in una delle abitazioni ripulite dai ladri. Il modus operandi dei malviventi è sempre lo stesso: dopo essersi introdotti all’interno del cortile dell’abitazione presa di mira, forzano una porta o una finestra, in alcuni casi lasciando minimi segni di effrazione e, una volta dentro si impossessano di contanti e oro. Tre le case ripulite a Corinaldo, oltre ad altri due colpi messi a segno nel quartiere di Vivere Verde, sempre quando in casa non c’era nessuno. Secondo quanto ricostruito da polizia e carabinieri che stanno indagando sui furti, la banda potrebbe essere formata da diverse persone: oltre ai due ripresi dalle telecamere ci potrebbe essere una terza persona pronta ad agevolargli la fuga. Da capire se i colpi sono messi a segno dopo un’attenta attività di osservazione: nessuna delle vittime e nemmeno i vicini di casa hanno notato persone sospette nei giorni precedenti al furto. Altri due furti sono stati denunciati ai militari durante le festività natalizie e, anche in questi due casi, i ladri si sarebbero introdotti forzando una porta e una volta dentro si sarebbero accontentati di un magro bottino fatto di pochi contanti e qualche monile in oro. Durante questa raffica di colpi, ci sono stati anche due casi in cui i malviventi sono stati messi in fuga dai residenti che li hanno notati all’interno del giardino. Per farli scappare è bastato che si mettessero a gridare ‘Chi siete? Cosa state facendo?’. In entrambi i casi i ladri sono scappati a piedi.

Una brutta sorpresa è stata quella che hanno trovato due automobilisti la mattina di Natale: entrambi avevano lasciato le auto in sosta in piazza Diaz e al loro rientro le hanno trovate con il lunotto posteriore disintegrato. Scartata l’ipotesi che il lunotto si fosse danneggiato per via di un incidente, in quanto il resto della macchina era intatto. Inoltre, all’interno delle due vetture non sarebbe stato rubato nulla. Sembrerebbe trattarsi di un atto vandalico fine a se stesso. Gli inquirenti sono al vaglio dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza presenti in alcune abitazioni adiacenti la piazzetta che ormai, anche nei mesi invernali si trasforma in u parcheggio a servizio dei residenti.