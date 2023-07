Ladri in azione in un condominio: messa a soqquadro un’abitazione

Sono tornati i ladri a Osimo Stazione. Sono riusciti a introdursi al quarto piano di un condominio di 10 appartamenti vicino all’ufficio postale. Non si tratterebbe di ladri acrobati ma di qualcuno che presumibilmente è passato dal portone principale e nessuno se ne è accorto. E’ successo sabato scorso, nonostante i tanti controlli delle forze dell’ordine che, adesso che l’estate è entrata nel vivo, hanno intensificato quelli contro i reati predatori. "Purtroppo questa è la sorpresa che ho trovato al rientro dalle vacanze, cassetti sventrati e vestiti e oggetti ovunque. Mi sono venuti a trovare "amici non invitati" denuncia il proprietario sarcasticamente.

A quanto sembra non hanno portato via grandi valori, anche perché non ho collezioni di Rolex o Bulgari, ma quello che mi fa più arrabbiare hanno preso un pc portatile Asus, vecchio di almeno 10 anni non funzionante, che dovevo portare a riparare, in cui avevo salvato le foto di famiglia e della mia vita, che non ho fatto in tempo a fare un backup. Alcuni hanno segnalato la strana presenza di due giovani donne all’incrocio tra le vie Cairoli e Mameli che scattavano delle foto poco prima, forse facevano da "palo".

Mi ha dato l’impressione che sono andati diretti nel mio appartamento, forse perché informati da qualcuno della zona". L’osimano, che in quel momento si trovava al mare, ha sfruttato anche Facebook per chiedere aiuto raggiungendo quante più persone possibili: "Se avete notizie fatemi sapere o avvisate le forze dell’ordine".