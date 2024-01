Ladri in azione in un’abitazione: a caccia di gioielli e contanti

Ladri a Scapezzano, i proprietari: "Sono alla ricerca di gioielli". Il colpo è stato messo a segno in un’abitazione che si trova in via dei Capuccini: i malviventi sono entrati dopo aver forzato la portafinestra con doppi vetri che si affaccia sul terrazzo della casa.

Ad accorgersi dell’accaduto sono stati i proprietari che una volta dentro hanno trovato l’abitazione sotto sopra.

Ignoti si sono messi a caccia di preziosi e contanti, come è accaduto anche in altre abitazioni negli ultimi mesi.

La spiaggia di velluto ed il suo hinterland erano già finite nel mirino dei ladri durante le festività natalizie, quando diverse abitazioni erano state ripulite di quanto di valore trovato a disposizione.

Si tratta probabilmente della stessa banda di malviventi che ha messo a segno la gran parte dei furti: i residenti di alcuni quartieri colpiti avevano notato la stessa auto viaggiare a bassa velocità e guardare verso le abitazioni.

Ieri, dopo la denuncia ai carabinieri del furto a Scapezzano, sui social è partito il tam tam per invitare i residenti di abitazioni isolate a prestare attenzione, nella speranza di poter evitare spiacevoli intrusioni. Le forze dell’ordine raccomandano di chiudere porte e finestre e di attivare, dove presente, il sistema di allarme.