Ladri in azione: rubati monopattini ed e-bike

Ancora furti in Vallesina: stavolta a fare gola sono bici elettriche monopattini.

Il furto è stato messo a segno nella notte tra mercoledì e venerdì all’interno di un’abitazione privata poco distante dal ristorante Jolanda alla periferia di Moie.

"I ladri – riferisce la proprietaria - sono entrati di notte. Da noi solo nella casetta in legno dove tenevamo le biciclette che sono state rubate. Una bici era elettrica in buonissimo stato, un’altra normale. Hanno preso anche un monopattino elettrico. La bici non elettrica di mio figlio l’abbiamo ritrovata qui vicino stamattina (ieri, ndr)".

I ladri probabilmente erano almeno due e forse sono scappati a bordo di un furgone. Non si esclude possano aver compiuto altri furti in zona.

L’allarme corre sui social network anche per via della sirena della palestra comunale suonata nella notte, la quale ha svegliato parecchi residenti. In questo caso però la causa non sarebbero stati i ladri ma un malfunzionamento di una cabina elettrica.