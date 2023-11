Ladri in azione: scassinata una cassaforte

Raid dei ladri nel ponte di Ognissanti. Hanno vissuto un incubo la notte di Halloween, i residenti di un’abitazione di Cesanella che, al loro ritorno hanno trovato l’appartamento messo sotto sopra dai ladri. Ignoti sono riusciti anche a scassinare la cassaforte, portandone via l’intero contenuto: il bottino è ancora in corso di quantificazione. Immediata la chiamata alla polizia, gli uomini del Commissariato, arrivati sul posto hanno ricostruito l’accaduto: i ladri si sarebbero introdotti alzando una serranda e poi spaccando una finestra sul retro, il tutto mentre i proprietari non erano in casa e senza che nessuno se ne accorgesse. Immediato sui social il passaparola che è partito dal gruppo ‘Furti e segnalazioni Senigallia’ dove si consiglia di avvisare le forze dell’ordine in caso di presenze sospette.

Hanno invece utilizzato la tecnica del foro, i malviventi che hanno ripulito un appartamento di Montemarciano. Questa volta però non hanno utilizzato un trapano, ma un diamante con cui hanno effettuato un foro che consentisse di inserire la mano per girare la maniglia. Anche in questo caso i proprietari non si trovavano in casa al momento del furto. Ignoti sono scappati con qualche monile in oro per un bottino che ammonta a centinaia di euro. Un terzo colpo è stato invece sventato a Roncitelli dove una coppia si è trovata faccia a faccia con i ladri, saliti nel terrazzo dell’abitazione. Ad avvisare i genitori dei movimenti sospetti da parte degli occupanti di una Ford Fiesta grigia, è stato il figlio della coppia che, poco prima aveva notato due persone che comunicavano attraverso walkie tolkie, le stesse che poi ha visto suonare al cancello della casa dove vive con i genitori, probabilmente per verificare se in casa vi fosse qualcuno.

Il ragazzino li ha subito avvisati attraverso una telefonata, ma nel frattempo i malviventi erano arrampicati per salire sul terrazzo della casa. Il giovane è riuscito a prendere la targa dell’auto che è stata fornita alle forze dell’ordine che stanno indagando sull’accaduto. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi della stessa banda di malviventi che ha già colpito in città. Sui social era stata segnalata nei giorni scorsi una Ford Fiesta, probabilmente la stessa che è stata vista mercoledì a Roncitelli, una frazione, una piccola frazione a pochi chilometri dalla spiaggia di velluto dove i residenti si conoscono tra loro e fanno quadrato per evitare spiacevoli epidosi.