Ladri in una casa a Cesanella, tentato furto al Vivere Verde

Un colpo a segno a Cesanella, tentato colpo anche al Vivere Verde. Nel weekend i ladri sono tornati in azione: sabato pomeriggio si sono introdotti in un appartamento di via del Guercino, approfittando della temporanea assenza dei proprietari. Per entrare hanno forzato la porta che si trova al piano terra e, una volta in casa hanno raggiunto l’appartamento. Una volta all’interno si sono messi alla ricerca della cassaforte: al loro rientro i proprietari hanno trovato i quadri in terra e la casa sotto sopra, i malviventi però sono dovuti scappare con un bottino di qualche centinaio di euro. Dopo aver messo a soqquadro la casa, probabilmente alla ricerca di denaro e monili, hanno rubato una catenina d’oro e qualche decina di euro. Tentato colpo anche in un’abitazione di via Bramante, dove domenica mattina ignoti hanno cercato d’introdursi forzando una porta finestra, ma sono stati allontanati dai vicini di casa che hanno minacciato di chiamare le forze dell’ordine. Nelle ultime settimane i ladri hanno messo a segno alcuni colpi in diverse zone della città, ma senza risparmiare le frazioni, il modus operandi è all’incirca sempre lo stesso: entrano dopo aver forzato una porta o una finestra e una volta dentro si mettono alla ricerca di quanto di valore trovano a disposizione per poi darsi alla fuga. Nelle ultime settimane le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli sul territorio per cercare di arginare il fenomeno dei reati predatori.