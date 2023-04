Ladri intenditori svaligiano una casa Rubati due antichi orologi a pendolo

Ladri intenditori rubano due orologi a pendolo. È successo lunedì, in una abitazione di via Conca, nel quartiere di Torrette. Il proprietario di casa ha trovato un infisso dell’abitazione forzato e all’interno erano spariti due antichi orologi del valore di circa 5mila euro.

Del fatto è stata sporta denuncia ai carabinieri. I militari sono andati sul posto riscontrando l’effrazione commessa dagli autori del furto. Si ipotizza infatti che erano più di uno.

Gli orologi sarebbero stati abbastanza ingombranti e non facili da maneggiare. Sono in corso accertamenti per capire come i ladri siano riusciti a portare via i due orologi a pendolo. La villetta dove è stato commesso il prezioso furto si trova vicino alla struttura ricettiva di accoglienza "Casale Angelini", un complesso abitativo per pazienti oncologici.

Martedì sera la polizia ha trovato invece in stazione, ad Ancona, un 37enne italiano che con la scusa che aveva un treno in partenza ha provato a sfuggire ai controlli degli agenti.

I poliziotti lo avevano notato con le tasche piene e infatti perquisendolo hanno visto che erano piene di soldi, banconote e monete per quasi 500 euro.

L’uomo è stato portato in questura dove ha ammesso che aveva scassinato una lavanderia e due distributori automatici, a Jesi, nella stessa serata. È stato denunciato per furto aggravato. Il controllo è stato fatto in piazza Rosselli. Il 37enne aveva a carico numerosi precedenti penali specifici contro il patrimonio, oltre la misura cautelare in vigore dell‘obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria della sua città.

Addosso la polizia ha trovato anche arnesi da scasso. Sempre la polizia martedì mattina ha pizzicato un romano di 35 anni che passeggiava al mercato del Piano, in compagnia di una donna, tra le bancarelle di piazza d’Armi.

L’uomo aveva il divieto di mettere piede ad Ancona, firmato dal questore a luglio dello scorso anno.

La coppia è stata notata dagli agenti perché appena si sono avvicinati a loro hanno cercato di allontanarsi. I poliziotti li hanno raggiunti ma l‘uomo non aveva il documento di identità con sé e così è stato portato in questura dove il documento gli è stato trovato e anche il divieto che aveva pendente.

E‘ stato denunciato per falsa attestazione a pubblico ufficiale e per inottemperanza al foglio di via obbligatorio emesso dal questore.

Marina Verdenelli