Ladri messi in fuga dai proprietari di casa

Ladri scatenati, dopo i numerosi furti che si sono verificati nelle ultime settimane, ai danni di abitazioni della città e dell’hinteralnd, martedì sera ignoti sono tornati a colpire a Montignano: il colpo è sfumato a causa dei proprietari che si trovavano dentro casa e hanno messo in fuga i malviventi.

Nei giorni scorsi a finire nel mirino dei malviventi erano stati un’anziana, a cui un sedicente idraulico ha sottratto 3 mila euro dopo averle fatto credere di aver rimosso il contatore e una coppia, entrambi residenti nella frazione di Sant’Angelo. Si sospetta che a mettere a segno i colpi sia una banda che viaggia a bordo di una Volkswagen Tiguan di colore scuro, la stessa auto notata dopo un furto in un’abitazione di Ripe, ma anche a Montignano. Su Facebook è già partito il tam tam per allertare gli utenti e consigliare di tenere le finestre e chiudere sempre le tapparelle. In due abitazioni erano riusciti ad entrare passando dalla porta, forse utilizzando una ‘chiave bulgara’ senza lasciare segni di effrazione. Nei giorni scorsi i malviventi avevano cercato d’introdursi anche in un’abitazione di Scapezzano, ma, probabilmente per l’improvviso arrivo dei proprietari hanno dovuto desistere e si sono dati alla fuga.